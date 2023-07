Usando ajustado traje de baño, Jennifer Lopez luce sus curvas mientras descansa en un camastro

Jennifer Lopez ha hecho arder Instagram con su más reciente publicación; se trata de una serie de fotos que la muestran usando un ajustado traje de baño mientras descansa en un camastro. Junto a las imágenes (que ya superan el millón de likes) ella escribió un mensaje para sus fans: “Espero que todos tengan un gran fin de semana de vacaciones lleno de amor, familia, amigos y diversión”. 🤍☀️🎆

La diva del Bronx está disfrutando al máximo el verano, y en su faceta de empresaria promociona su línea de cocteles, como se puede ver en otras imágenes en las que aparece luciendo un traje de baño amarillo. En días pasados ella fue criticada por difundir el consumo de bebidas alcohólicas, pero en sus historias de esa red social escribió un mensaje al respecto: “Hace muchos años tomaba ocasionalmente un coctel. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social, para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

En las próximas semanas Jennifer también regresará a la escena musical, con el álbum This is me…now, que es la continuación de su disco de 2002 This is me…then. Ella compartió una imagen en blanco y negro que la muestra muy sonriente y con el título de esa nueva producción en un póster que aparece atrás; el texto que escribió -y que emocionó a sus seguidores- fue: “Día de la entrega del álbum”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

