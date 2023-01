Diego Luna rechaza interpretar a Cuauhtémoc Blanco en su bioserie y revela las razones | VIDEO

Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en toda una leyenda del futbol mexicano e internacional, y todo señala que por eso mismo ya están los planes sobre la mesa para que tenga su bioserie.

Pese a la importancia que tiene, recibió el rechazo de Diego Luna, estrella mexicana de Hollywood, para interpretarlo, a pesar de que la estrella de las Águilas del América mencionó que le gustaría que el actor de “Andor” fuera quien lo interpretara en la serie de su vida.

Luna fue entrevistado por la prensa mexicana en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde dio su respuesta a la invitación del actual Gobernador del estado de Morelos, en México.

“Pero si yo tengo dos pies izquierdos, no podría, solo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me toco verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol ¿no?, no está fácil”

DIEGO LUNA