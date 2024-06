La contundente respuesta de Elizabeth Álvarez a quienes la critican por su peso

Elizabeth Álvarez se unió a la lista de celebridades que han sido objeto de críticas por su apariencia física, junto con Lucerito Mijares. La actriz no se quedó callada y enfrentó las opiniones negativas sobre su peso.

En una entrevista en el programa ‘Hoy’, le preguntaron a Álvarez qué tenía que decir sobre las críticas acerca de su físico y de su supuesto embarazo, la famosa -sin titubear- respondió: “Sí, sí estoy embarazada, muchachos. La verdad, tengo seis meses de embarazo”.

La cara de los presentadores de ‘Hoy’ fue de sorpresa y, rápidamente, Álvarez cambió su versión y afirmó:

“No sé por qué nos estamos enfocando en criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto terrible”. Elizabeth Álvarez – Actriz

¿Álvarez se siente satisfecha con su apariencia?

Acerca de los comentarios negativos, la actriz manifestó que estos no la afectan en su vida diaria y que ella se siente satisfecha con la persona que es.

“Estoy muy feliz a mi edad, tengo 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, con como estoy”.

En la entrevista también abordó la posibilidad de un nuevo embarazo y ella respondió que no.

“Yo con mis hijos la verdad es que estoy tan feliz y satisfecha y contenta que pedir algo más a la vida sería un insulto, la verdad es que no”.

Elizabeth Álvarez en la alfombra roja del estreno del espectáculo “Disney On Ice: Frozen y Encanto” en el Auditorio Nacional/México, 05 de julio 2023.

Crédito: Mezcalent.

Álvarez, junto a Jorge Salinas, comparten dos hijos que son gemelos: Máxima y León de ocho años.

Salinas, por su parte, tiene otros hijos de una relación anterior: Valentina, Jorge, Santiago y Gabriella.

Álvarez se une a otras estrellas mexicanas que han enfrentado la crítica, así como Lucerito Mijares. En una entrevista reciente, comentó que las críticas sobre su cuerpo no le dieron igual y que no entiende la motivación de los presentadores de hablar acerca del físico de otra persona.

“En el momento que estaba en la regadera fue como: qué raro, a mí me dio igual… a ver, no me dio igual, pero fue como qué raro si yo no me he metido con ellos, no los conozco. Chance y si hubiese tirado mala onda, pero fue como que ah, nos vamos a meternos con esa niña porque queremos”, comentó

Mijares fue criticada por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, conductores de Imagen TV, ambos aseguraron que la apariencia de la joven era parecida a la de un hombre y que no había sacado la belleza de su mamá.

