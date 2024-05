En medio de los rumores de divorcio con Ben Affleck, Jennifer Lopez presume su impactante abdomen ‘de acero’ a los 54 años

La cantante Jennifer Lopez prefiere hacer caso omiso a los dimes y diretes que giran en torno a su matrimonio con el actor Ben Affleck, y es que mientras en redes sociales se especula sobre un posible divorcio, ella comparte un carrusel de imágenes donde deja en evidencia su abdomen plano. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Jenny from the Block” publicó una serie de fotografías en las que se dejó ver desde el estudio de baile donde practica junto a sus bailarines para el próximo tour llamado “This Is Me… Live”, mismo con el que recorrerá más de 20 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

La publicación dejó ver a JLo enfundada en unos pantalones verdes tipo jogger a la cadera, que complementó con un crop top blanco de manga corta. Su elección de atuendo dejó a la vista el impactante abdomen ‘de acero’ con el que cuenta a sus 54 años de edad.

Además de presumir su torneada figura, Jennifer Lopez dio una cátedra de seguridad y amor propio al posar sin una sola gota de maquillaje, con el rostro sin filtros.

“Estamos de regreso”, escribió la también empresaria para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado una conversación en Instagram donde los piropos no hicieron falta.

Las imágenes de la cantante surgen a solo unos días de que iniciara una ola de rumores en las que se habla de una posible separación de su esposo, el actor Ben Aflleck. Y es que recientemente fue captada visitando casas en el área de Beverly Hills, California sin la compañía del famoso.

“Según reportes, los famosos han iniciado terapia de pareja en un intento por resolver sus diferencias. Aunque no hay confirmación oficial, esta noticia ha sido difundida por medios de comunicación“, detallaron varios medios de comunicación al respecto.

