Belinda se toma varias selfies en las que presume su abdomen de acero

Desde hace ya varios meses Belinda demostró que es toda una experta en las selfies, y los resultados son fotos profesionales. Ahora complació a sus fans con una nueva colección, en las que aparece posando muy sensual y luciendo su abdomen de acero, al mismo tiempo que usa un top con abertura al frente y una minifalda tipo cargo.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante obtuvo hace unos días más de un millón de likes por otras fotografías tomadas por ella misma en un baño, en las que también presumió su tonificado cuerpo. El mensaje que escribió como complemento fue: “Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*😎” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Recientemente Belinda acudió como invitada al programa de televisión “El hormiguero”, en el que de muy buen humor respondió a preguntas de diversos temas, como el que no resultó elegida en el casting para interpretar a Bárbara Rey en la serie “Cristo y Rey”. Ella le demostró al conductor Pablo Motos lo bien que hace el acento español, lo cual provocó una ovación del público. View this post on Instagram A post shared by ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

