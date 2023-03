En minifalda de látex Belinda deja ver su ropa interior al hacer un sensual baile

Cada vez que Belinda se presenta en concierto causa sensación entre sus fans, y además de interpretar muchos de sus temas, luce varios outfits. En su más reciente show -que se llevó a cabo en la feria de Irapuato- destacó uno de color rojo compuesto por un body y una falda de látex. Durante una de las canciones ella movió sensualmente las caderas, dejando ver su ropa interior.

Sin embargo, aunque la presentación de Belinda fue todo un éxito, hubo un momento bastante incómodo, pues un hombre se subió al escenario a abrazarla durante poco menos de un minuto. Los elementos de seguridad intervinieron, pero ella -mostrando su gran profesionalismo- pudo controlar la situación. Cuando condujeron al supuesto fan a las primeras filas, ella le dijo: “A ver, ¿le dan esto por favor? Con cuidado. Quédate ahí y te tomas eso, y respiras, ¡porque casi te da algo! ¡Me asustaste! Está p****o. Se me olvidó qué estaba pasando”. View this post on Instagram A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

Horas después, Belinda recurrió a sus historias de Instagram para expresar que lo que pasó tuvo consecuencias en su persona, por lo que se encuentra descansando para reponerse: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”. View this post on Instagram A post shared by Diariopolemico (@diariopolemico)

