Belinda luce su minicintura y abdomen de acero al modelar unos jeans de talle alto

Belinda ha sacado su faceta de modelo en su más reciente publicación de Instagram. Se trata de una colección de imágenes en las que aparece modelando unos jeans de talle alto y un crop top negro que resaltaron su minicintura y su abdomen de acero. Las fotos han obtenido hasta el momento más de medio millón de likes.

La bella cantante de 33 años también subió la temperatura al compartir un clip que la muestra durante su presentación en el festival Tecate Emblema, interpretando el tema “Las 12” y usando un conjunto de top y minifalda en color rosa. Los comentarios de los “belifans” no se hicieron esperar. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda siempre causa sensación por sus originales atuendos, y durante un reciente evento en un club ella apareció usando unos jeans holgados con estampado de personajes de Looney Tunes. Al parecer la artista ha sido vista de nuevo con el empresario Gonzalo Hevia Bailleres, a quien conoció en septiembre pasado y con el que podría estar manteniendo una relación sentimental. View this post on Instagram A post shared by Belindal Peregrin Schull (@belindapop2478)

