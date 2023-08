Usando minishorts tie dye Belinda luce su abdomen marcado durante sus vacaciones

Belinda ha acaparado las miradas por un video que publicó en sus historias de Instagram, y que la muestra en un descanso que tomó al pasear una mañana. Ella lució espectacular en un conjunto de top y minishorts tie dye que resaltó su figura y su abdomen marcado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Luego de promocionar una marca de joyería en Tailanda durante varias semanas la cantante viajó a España, y desde ahí ha compartido muchas fotografías; con ese mismo sexy atuendo posó como toda una modelo y hasta escribió en una de sus publicaciones el mensaje: “Ya que estamos de paso dejemos huellas bonitas… 🐬🌊🧜‍♀️” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda se ha vuelto toda una experta en tomar selfies, pero ahora sorprendió a sus seguidores con un clip grabado por ella misma en el que aparece a punto de salir a pasear, usando un ceñido vestido rojo que resaltó al máximo sus curvas; ella complementó su look con una gorra y una colorida blusa. View this post on Instagram A post shared by Belinda (@belindaphotos)

Sigue leyendo: