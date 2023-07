En microbikini, Belinda posa junto a un elefante durante su viaje a Tailandia

Belinda siempre tiene preparadas muchas sorpresas para sus seguidores, y ahora ha compartido en Instagram los mejores momentos de su viaje a Tailanda, destacando fotografías que la muestran durante su visita a un parque, donde usó un microbikini que resaltó su escultural figura. Ella se puso a jugar con un elefante y posó para fotos al lado de la actriz Geraldine Bazán. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

Una mañana, poco después de despertarse, la bella cantante decidió grabarse y tomarse selfies, para después compartirlas en esa red social. Al abrir su pijama lució al máximo su minicintura y abdomen de acero, dejando ver una panorámica de la ciudad desde lo alto del hotel donde se hospeda.

Tan sólo unas horas después de haber llegado a ese país Belinda ofreció un show, y de inmediato se ganó el cariño del público asistente. Ella interpretó varios de sus éxitos, incluyendo “Muriendo lento”, y para la ocasión optó por un outfit de top y minifalda con adornos que encantó a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

