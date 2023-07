Belinda posa en bikini azul durante su estancia en Lanzarote

Belinda ha vuelto a impactar a sus millones de seguidores en Instagram, ahora con una colección de fotos que la muestran durante su viaje a la isla de Lanzarote. Ella posó usando un bikini de color azul con el que lució su delgada figura, y el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Cuánto te echaba de menos, mi isla del edén… 🌬️💙”

La cantante también compartió fotografías en las que aparece durante el largo viaje que hizo a Tailandia, y expresó que esa fue una de sus experiencias más memorables: “Conocer Tailandia ha sido una de las mayores sorpresas que me ha dado la vida, gracias a todo el equipo que el viaje fuera mágico”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Hace algunos días Belinda obtuvo más de 900,000 likes en esa red social gracias a unas selfies que se tomó, en las que aparece en ropa interior y luciendo al máximo su minicintura. Hasta el momento ella no ha informado cuál será su próximo proyecto profesional a su regreso a México. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

