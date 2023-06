Belinda presume su escultural figura al usar un minivestido rosa con aberturas

Belinda siempre cuenta con algún compromiso profesional que involucre modelar ropa, y ahora sus fans compartieron en TikTok un video que la muestra durante una sesión de fotos, luciendo su figura al usar un minivestido rosa con aberturas; su look lo complementó con unas botas doradas. @clubbelindagdl @Belinda bellísima ♬ sonido original – Club Belinda GDL Original

En unos días la artista se presentará en un club de la Ciudad de México, pero mientras tanto publicó en Instagram unas imágenes tomadas durante su reciente viaje a Madrid, destacando una en la que posa de espaldas, usando un ajustado vestido azul con transparencias.

Durante mucho tiempo las mascotas de Belinda fueron perros; hace algunos meses la cantante informó a través de sus redes sociales que adoptaría un gato, al que llamó Glen y que actualmente es su adoración. Ella compartió unas selfies en las que aparece presumiéndolo, y las acompañó con el mensaje “ya creció mi bebé”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

