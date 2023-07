Sin sostén y en minivestido Belinda sale por la noche a pasear por las calles de Tailandia

Belinda continúa en Tailandia, y ahora ha decidido complacer a sus millones de seguidores en Instagram con fotos y videos que la muestran en la noche, abordando un transporte motorizado para pasear por las calles de Bangkok. Para la ocasión ella optó por un minivestido de colores que dejó su espalda al descubierto, revelando que no llevaba sostén.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante es una experta tomando selfies, y hace unos días subió la temperatura con unas imágenes en las que aparece en la suite del hotel donde se hospeda, posando en ropa interior y luciendo su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda también visitó la ciudad de Phuket, donde fotografió varias obras de arte y templos. Junto a la colección de imágenes que compartió en Instagram escribió el mensaje: “En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible… 🇹🇭🌸” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

