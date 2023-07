Belinda se luce en minivestido rojo mientras pasea a bordo de un yate en Tailandia

Belinda lleva una semana en Tailandia, a donde viajó para promocionar una empresa de joyería. Ella ha complacido a sus fans publicando en Instagram muchos momentos de su estancia en ese país, y ahora se dejó ver a bordo de un yate, luciendo su figura en un ajustado minivestido rojo y posando como toda una modelo.

La bella cantante también fue captada cuando tomaba al sol en el borde de una canoa, presumiendo su bronceado mientras usaba un bikini de hilos. Uno de los mensajes que escribió junto a sus publicaciones fue: “En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible…” View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

Durante unos minutos de descanso Belinda aprovechó para grabarse desde la lujosa suite del hotel en el que se hospeda; ella abrió su pijama para mostrar su abdomen de acero, lo cual causó furor entre sus seguidores. Hasta el momento el post ha obtenido más de 931,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

