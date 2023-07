Belinda se presentó en Tailandia, luciendo su figura en un brillante conjunto de top y minifalda

Desde hace algunos días Belinda comentó en entrevistas que preparaba su viaje a Tailandia, y ahora en sus historias de Instagram compartió videos de su estancia en ese país, destacando uno que la muestra durante su actuación en un programa de televisión y cantando el tema “Con los ojos cerrados”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Para la ocasión la bella cantante presumió su esbelta figura en un atuendo compuesto por top y minifalda con adornos, y lo complementó con un abrigo; en otro clip ella aparece saliendo de la habitación del hotel donde se hospedó y en camino a su presentación, en la que fue ovacionada por el público. View this post on Instagram A post shared by Belinda (@belindaphotos)

Hasta en los momentos en que descansa un poco Belinda luce espectacular, y mientras viajaba a bordo de un autobús parecía que modelaba un escotado top y una blusa blanca que combinó perfectamente con su gorra. Uno de los mensajes que escribió fue: “Qué hermoso recibimiento…estoy enamorada de Tailandia y acabo de llegar”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

