Laura Bozzo revela que no descarta la posibilidad de tener un romance con una mujer

Laura Bozzo se embarcó en una nueva y colorida aventura, pues recientemente fue anunciada como una de las madrinas de la marcha LGBTQ+ que se celebrará en México el próximo mes de junio. Y fue bajo esa misma tesitura que la famosa confesó que ahora está abierta a la posibilidad de tener un encuentro romántico con una fémina. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fiel a su estilo irreverente y sin miedo al qué dirán, la presentadora peruana compartió que a lo largo de su vida ha tenido insinuaciones amorosas de parte de mujeres, aunque estas nunca se concretaron: “Han habido, pero no han llegado a lo que yo hubiera querido”, contó en un reciente encuentro con la prensa.

Sin embargo, todo parece indicar que la historia podría cambiar, ya que destapó que durante esta etapa de su vida no se negaría a un romance con una mujer: “Agarres y cosas, pero no, hasta ahora no, tal vez algún día, porque yo nunca niego qué pueda pasar en el futuro. Yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos, si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría“, precisó.

Al ser cuestionada sobre las críticas que podría recibir, Laura Bozzo afirmó que lo único que le importa es ser fiel a sí misma.

“Mientras yo haga lo que yo siempre he querido hacer, mientras que yo sienta que estoy cambiando la vida aunque sea a una persona, mientras yo sienta que sigo siendo útil, lo que digan de mí, me río; que si vieja, que si momia, que si horrenda, lo que quieran, digan lo que sea, a mí no me importa (…) A mí lo que me importa es dormir con mi consciencia de que algo hice”, finalizó.

