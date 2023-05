Laura Bozzo confiesa haber presentado casos falsos en su programa de televisión

A pesar de haber vuelto a la televisión en el formato del programa que le dio fama internacional, Laura Bozzo no ha podido alcanzar el nivel de audiencia que una vez la seguía en cada una de sus transmisiones, así lo dio a conocer durante su más reciente participación en ‘Chisme No Like’.

Durante su entrevista, la peruana no se guardó nada y reveló varios detalles sobre el show de Imagen Televisión, dejando con la boca abierta al confesar que sí ha tenido que recurrir a presentar casos falsos en el programa por falta de contenido.

De acuerdo con Laura Bozzo, le ha sido imposible establecer una buena relación con sus productores gracias a la falta de recursos para la realización de ‘Que pase Laura’: “En Telemundo tenía 30 investigadores, en Televisa 25, aquí tengo cuatro”, argumentó.

Como resultado de esta situación han tenido que recurrir a presentar casos que no son reales y contratar “actores” para traerlos a la vida frente a las pantallas: “En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible”.

Sin embargo, este no fue el único tema que Laura Bozzo abordó durante su charla con Javier Ceriani y Elisa Beristain, ya que se lanzó hacia la yugular de la conductora Rocío Sánchez Azuara, quien cuenta con un show de formato similar.

“Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío“, dijo la peruana sin tapujos.

