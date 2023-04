Laura Bozzo luce extravagante vestido sin sostén y le dicen que se le ven “los pellejos colgando”

La presentadora de televisión Laura Bozzo ha sido blanco de críticas en diversas oportunidades. En esta ocasión lució un extravagante vestido para una gala de ‘La Casa de los Famosos 3’ y los internautas desataron un mar de críticas.

Laura, que tiene 70 años, dejó de lado las opiniones de muchos internautas y publicó una serie de fotos y videos en Instagram en los que se apreció cómo fue su ‘outfit’ en el programa dominical del reality show de Telemundo.

En concreto Laura se presentó con un vestido negro con plateado con mangas largas y pronunciado escote en el busto y la espalda, además de una especie de capucha de la misma tela que algunos coincidieron en que era un atuendo para una “jovencita” y no para una señora de su edad.

Como es costumbre de Laura Bozzo, dedicó varias publicaciones en la red social de la camarita para el vestuario que lució el pasado domingo 16 de abril, y en los cinco posts, que suman más de mil cuatrocientos comentarios, los internautas se dedicaron a opinar sobre el para ellos “desacertado” traje de la peruana.

“Los pellejos colgando”; “Ponte brasier, ya tienes 80 años”; “Lady Gaga post Apocalipsis”; “Mejor con brasier porque las amiguitas (senos) están colgando”; “Vieja ridícula”; “Pareces una Barbie vieja”; “¿Laura, para cuándo el OnlyFans?”; “Perfecto disfraz de bruja”; “Pobrecita, la viste un enemigo”; “Laura ese vestido te que muy feo” y “Ni mi perrita que tuvo 12 cachorritos las trae (senos) tan colgadas”, son algunos de los muchos comentarios de detractores. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Laura Bozzo se caracteriza por no poner limitantes en su forma de ser y de vestir, sin importarle el qué dirán sobre su cuerpo, por esa razón también tiene un público que la celebra y le dejó saber que a su criterio el atrevido vestido la hizo lucir “hermosa”.

