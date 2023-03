Laura Bozzo explota contra Clara Chía: “Eres una roba maridos”

La ruptura Shakira y Gerard Piqué a causa de la infidelidad del futbolista con Clara Chía, su nueva pareja, ha estado en el ojo del huracán. Desde que se conoció, el mundo se dividió en dos: El “Team Shakira” y el “Team Piqué”. Esta semana, la presentadora peruana Laura Bozzo reafirmó su posición apoyando a la colombiana y atacando con fuerza a la actual novia del español.

La infidelidad de Piqué ha puesto a Clara Chía en el centro de atención de los medios y las redes sociales. Cada vez que aparece una nueva imagen de la joven española, se convierte en tendencia. Hace unos días, la prensa destacó su “esbelta figura” cuando fue fotografiada saliendo del gimnasio.

Sin embargo, la belleza exterior de Clara Chía no es suficiente para Laura Bozzo, quien se refirió a ella como una “roba maridos”. En un comentario publicado en el perfil de Instagram de la revista de People en Español, la presentadora peruana reiteró su desprecio por la infidelidad y señaló que mujeres como Clara Chía le dan “asco”.

“¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, escribió sin filtros la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2″.

Bozzo no se detuvo ahí. Para ella, Clara Chía conocía la situación de Gerard Piqué y Shakira y no tiene excusa. La presentadora peruana recordó que la joven española “siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa”. Bozzo terminó su comentario en contra de Clara Chía apuntando que “la belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”.

Captura de pantalla en Instagram: @peopleenespanol

Esta no es la primera vez que Laura Bozzo aparece apoyando a Shakira en medio de todo lo que ha vivido en el último año. Cuando se conoció que Piqué había engañado a la colombiana, la presentadora peruana arremetió contra el deportista catalán, tildándolo de “infiel” y “desgraciado”.

Bozzo también expresó que el futbolista no habría soportado la fama de Shakira y que habría preferido vincularse con una mujer que se deslumbrara con todos sus logros. “Estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran”, continuó diciendo la presentadora.

Con su posición en contra de la infidelidad y su apoyo a Shakira, Laura Bozzo ha recibido cientos de ‘me gusta’ y respuestas que apoyan su posición.

