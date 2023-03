Laura Bozzo lució atrevido vestido con transparencias para enviar mensaje a los que la llaman “vieja”

Laura Bozzo ha sido blanco de críticas en diversas oportunidades por su forma de ser, su físico, su edad y su forma vestir. En esta ocasión, la presentadora peruana decidió no pasar por alto la situación y compartir una foto con dedicatoria a las personas que la llaman “vieja”.

Bozzo estuvo en la renovación de los votos matrimoniales de Juan Rivera y su esposa Brenda, ceremonia que ocurrió durante la gala dominical de ‘La Casa de los Famosos 3’, transmitida en vivo por Telemundo. Para la ocasión, la artista de 70 años decidió lucir un elegante y muy atrevido vestido negro bastante ceñido al cuerpo repleto de transparencias y con un pronunciado escote resaltado con plumas del mismo color.

La ‘Señorita Laura’ dejó a muchos sin palabras con el traje que usó. Según ella misma, se siente empoderada y fabulosa a su edad, tanto que aseguró que para lucir la prenda no usó nada debajo, ni siquiera ropa interior.

“Dedicado a quienes me critican que, si ya estoy vieja, pues me siento regia y este vestido que me dio mi adorada Aylin totalmente transparente; me lo puse sin nada abajo, sí, qué horror, pero ya quisieran las que insultan tener mi cuerpo”, escribióLaura Bozzo para acompañar la foto con el atrevido vestido en su Instagram.

Asimismo, subrayó que se acepta tal como es: “Me amo y la edad está en el espíritu”. También aprovechó la oportunidad para invitar a los internautas a ver su programa ‘Que pase Laura’ transmitido de lunes a viernes por Imagen TV en México.

Ante la publicación los usuarios de Instagram no dudaron en reaccionar a la foto y dejar comentarios divididos sobre cómo se veía Laura para la gala de boda.

Desde “Pues la verdad que sí, señora Laura. Con mis 46 años quisiera tener su cuerpo. La edad solo es un número, el espíritu es el que cuenta y si usted se siente de 30 pues adelante”, hasta “No la critican por la edad. Hay señoras grandes que son muy guapas como Maribel Guardia usted no es bella ni por dentro ni por fuera. Es una señora vulgar y que siempre grita”, se puede leer en las opiniones que le han dejado en su post.

