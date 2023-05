Laura Bozzo arremete contra la reina Camila llamándola “bruja” y recuerda a Diana de Gales

La coronación de Carlos III y su esposa Camila como los nuevos reyes de Reino Unido fue un hecho que pasó a la historia. El evento que tuvo lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en el corazón de Londres, también desató reacciones negativas por la presunta relación extramarital que vivieron ambos cuando la fallecida Diana de Gales era esposa del ahora rey.

Una de las personas que expuso su opinión sobre el importante evento fue la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien rindió homenaje a ‘Lady Di’ recordando que se ganó el corazón del pueblo y calificó a la nueva reina consorte como una “bruja”.

Fue a través de su cuenta en Instagram que la ‘Señorita Laura’ dejó saber que es ‘Team Diana’ y que no le genera ni un poco de gracia que Camila al final de todo haya terminado coronada, pues a su criterio ese rol únicamente lo tenía que asumir Diana Spencer, primera esposa de Carlos III y madre de sus hijos William y Harry.

Bozzo aseguró que viendo los actos de coronación de los nuevos monarcas mayores de Gran Bretaña solo recordaba a la “reina de corazones”.

“#prohibidoolvidar Diana la única reina de corazones. Hoy veía la coronación de Carlos y la bruja de Camila, solo recordaba todo el daño que te hicieron tenías tanto por hacer”, escribió para acompañar un fragmento de entrevista que ofreció Diana tras separarse de Carlos III.

Laura Bozzo también dedicó un post para manifestar su fiel admiración y rendirle homenaje a Diana por el valor que tuvo al “enfrentar a una monarquía podrida” y no aceptar la relación amorosa extramatrimonial de Carlos III con Camila. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

En las calles de Londres también hubo personas que pegaron pancartas dedicadas a Lady Di y hasta vistieron atuendos simbólicos a la coronación con fotografías de fallecida princesa.

Incluso, en la mismísima Abadía de Westminster, Kate Middleton, la nueva princesa de Gales, rindió un especial homenaje, haciendo presente de alguna manera a su fallecida suegra en la ceremonia. El detalle de la esposa de William se ha hecho viral en las redes sociales.

***

Sigue leyendo:

– Relegado: así fue el “castigo” que le dieron a Harry en la coronación de Carlos III

– Los mejores memes que deja coronación de Carlos III y Camila como reyes de Reino Unido

– “¿A usted qué le importa?”: Juan Rivera se fue contra Laura Bozzo y ella le sacó los trapitos al sol

– Laura Bozzo lució un ‘jumpsuit’ lleno de pedrería y transparencia para despedirse de las galas de ‘LCDLF3’

– Laura Bozzo luce extravagante vestido sin sostén y le dicen que se le ven “los pellejos colgando”