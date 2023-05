Los mejores memes que deja coronación de Carlos III y Camila como reyes de Reino Unido

Luego de casi siete meses del fallecimiento de la reina Isabel II, Carlos III fue coronado como el nuevo rey de Reino Unido en una solemne ceremonia realizada este 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en el corazón de la capital británica.

En el magno evento, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó sobre la cabeza de Carlos III la corona de San Eduardo, del siglo XVII. Luego de coronarlo, el arzobispo gritó a la congregación “Dios salve al rey” y posterior a eso se escucharon trompetas.

La esposa de Carlos III, también fue coronada como reina consorte con un ritual más sencillo al del monarca mayor. Luego de concluir la ceremonia los reyes salieron en procesión a bordo de una carroza real.

Todos los actos protocolares de la coronación de Carlos III y Camila se convirtieron en carne de cañón en redes sociales donde la creatividad de los internautas se ha dejado ver con una lluvia de memes.

Uno de los momentos que más causó gracia en internet fue el bostezo del príncipe Louis en la Abadía de Westminster.

Que se termine esto de una vezzzz

By Prince Louis jajaja #Coronation pic.twitter.com/2IXvuN8R4B— Adrianne Grey♥♥♥ (@Adrises_12) May 6, 2023

Asimismo, el menor de los hijos de los príncipes de Gales, William y Kate Middlenton se robó la atención de todos con sus gestos en el balcón real. Very much here for Prince Louis’ waving style #Coronation pic.twitter.com/rxtisW6xRn— Louise Quarmby (@LoulaQ) May 6, 2023

Como era de esperarse, los propios reyes fueron objeto de memes. Algunos internautas dejaron opiniones sobre lo simple y poco emocionante que les pareció el evento. Había más emoción en la carroza de Shrek y Fiona. #Coronation pic.twitter.com/f4zp9sFl3r— R. P. (@_kubrik) May 6, 2023 Carlos III luchando valientemente contra una pluma estilográfica, su peor enemigo #Coronation pic.twitter.com/zYEMPadFHd— SostieneNatalia (@SostieneNatalia) May 6, 2023 Cuántas Camilas hay? #escenografia #coronation pic.twitter.com/nmBWkXbuWW— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) May 6, 2023

La historia de Camila como la manzana de la discordia en el matrimonio de Carlos y la recordada princesa Diana de Gales no faltó en las reacciones que se han dejado ver en Twitter. A todas las amantes del mundo, les vengo a decir que no se rindan 😂 #Coronation pic.twitter.com/7DK3XgDbXn— Shefe (@Shefe_to) May 6, 2023 *coronan a Camila*

Todo el mundo en corto: #Coronation pic.twitter.com/Y9KcyPbrow— Ivonnchis 🤠 🌈 (@Ivonnchis11) May 6, 2023 La reina que queríamos ver (Lady Di Diana) / La reina que nos puso Carlos III (Camila Parker) #Coronation pic.twitter.com/NRT5xvJbsZ— Salppicon (@Salppicon) May 6, 2023

Otro momento épico que se viralizó fue la cantante estadounidense Katty Perry preocupada porque no ubicaba su asiento de invitada a la coronación. Ya podemos cambiar la frase “estar más perdido que un pulpo en un garaje” por “estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III”.#Coronation #coronacioncarlosIII pic.twitter.com/2skJWGDAIx— WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 6, 2023

Tampoco faltaron algunas apreciaciones y comparaciones con algunos personajes en la ceremonia de coronación de los monarcas británicos. Melchor Gaspar y Baltasar en la coronación de Carlos III pic.twitter.com/9IrdVM8Hxr— Giralfarru (@iron_farru) May 6, 2023 Me encanta que en la coronación de Carlos III haya también personajes del ‘¿Quién es quién?’. pic.twitter.com/AFPdPVf23z— Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 6, 2023

