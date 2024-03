Thali García despeja las dudas sobre su matrimonio en ‘La Mesa Caliente’

En medio de los dimes y diretes que se formaron tras su abrupta salida de “La Casa de los Famosos” por un presunto amorío con Lupillo Rivera estando casada, Thali García salió a compartir la verdad detrás de los rumores sobre una posible crisis matrimonial.

Fue durante su visita al programa “La Mesa Caliente” que la actriz de “El Señor de los Cielos” contó varios detalles sobre su matrimonio con el productor Felipe Aguilar, revelando la decisión que había mantenido en secreto hasta ahora y que había sido determinante en su relación con su esposo.

De acuerdo con la famosa, hubo un conflicto de intereses entre ambos: “Experimenté dificultades en el ámbito profesional debido a una situación de la que no hablaré nunca. Mientras tanto, Felipe estaba dirigiendo un espectáculo en Miami. Estratégicamente, publiqué ciertas cosas para separar mi vida personal de la suya y proteger su carrera como director”, comenzó.

Sin embargo, esto no quiere decir que Thali García no y Felipe Aguilar no han puesto de su parte para hacer funcionar su matrimonio. De hecho, la famosa argumento que a pesar de que en ese entonces estaban separados físicamente por cuestiones laborales, no dudó en viajar cada fin de semana para convivir con él.

Los cuestionamientos sobre su amistad con Lupillo Rivera y la polémica que esta terminó generando al subir a la suite junto a él tampoco faltaron como tema de conversación durante su visita al programa.

Tras cuestionarlo sobre su sentir al ver a su esposa subir a la suite con el hermano de Jenni Rivera, Felipe Aguilar aseguró que más allá de sentirse intranquilo o celoso, le llenó de alivio saber que su esposa se alejaría de “toxicidad” que vivía con el resto de sus compañeros.

“Cuando eso surgió era una zona segura donde ella podía comer, dormir mejor… entonces yo creo que de ahí partía mi lógica. Si yo estoy apoyando a mi esposa en este reality, el que ella tuviera mejores condiciones para quedarse más tiempo, creo que me parece lo más lógico (…) Con lo de la cama, pues es que todos lo vimos, o sea, ya lo que se quieran inventar por fuera o especular es de cada quien”, dijo para finalizar.

