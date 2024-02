“Errar es de humanos”: Carlos Gómez se disculpa con Romeh tras su expulsión de LCDLF por agresión física

A solo unos días de haber sido expulsado de “La Casa de los Famosos” por agredir físicamente a otro participante de la competencia, Carlos Gómez regresó a los foros de Telemundo para disculparse públicamente no solo con Romeh, sino con su familia y el resto de participantes que se vieron afectados por sus acciones.

En una entrevista con Jimena Gállego y Nacho Lozano, el entrenador venezolano se sinceró sobre sus acciones y aseguro que reprueba cualquier acto de violencia: “Le doy este mensaje a su familia (de Romeh). Le pido disculpas a su familia, al equipo de agua”.

Los presentadores no tardaron en cuestionarlo sobre lo que pasó por su mente antes de decidir cruzar la línea y llegar a los golpes con un compañero: “Desde mi vivencia yo lo viví como un mal sueño, como un impulso muy inconsciente. No pasó nada por mi cabeza”.

“Errar es de humanos y reconocer es de sabios y mi mensaje es de que me siento muy apenado, esa es la vida. Es la telenovela de la vida real y ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error que se presenta en la vida”, añadió Carlos Gómez durante su entrevista.

El momento más emotivo de la noche se dio cuando el influencer tuvo la oportunidad de enlazarse vía remota con “la casa” para despedirse de sus compañeros y dedicarles un mensaje donde las disculpas no faltaron.

“Les pido disculpas por lo sucedido me siento muy apenado por lo que sucedió, pagué el precio más alto que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte, les pido disculpas, tienen un amigo acá fuera de la casa, disfruten el juego, no tomen nada personal”, dijo. “Quiero hacer énfasis en eso, el diálogo es la mejor solución, ahí está el confesionario. Ahí está Gaby- la psicóloga- que siempre los ayuda, los quiero mucho”.

Por su parte, Romeh (participante que recibió el golpe por parte de Gómez) aseguró que a pesar de lo sucedido no existe rencor de su parte.

“Cero problema conmigo. No es nada bonito que golpear a alguien lo marcará en su carrera así”, expuso el también instructor. “Y que la gente lo recordará así”.

