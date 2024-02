Conoce la finca donde Gregorio Pernía se refugiará con sus hijos tras abandonar ‘LCDLF’

La noche del miércoles 21 de febrero fue la última de Gregorio Pernía en ‘La Casa de los Famosos’, luego de que el famoso Titi decidiera abandonar el reality show de Telemundo a unas cuantas horas de cumplir el primer mes de encierro.

La salida del actor colombiano se produce horas después de la pelea que sostuvieron Alfredo Adame y Lupillo Rivera y que sembró la tensión en todos los habitantes que siguen en el juego, siendo Gregorio el más afectado por lo vivido, además de que ya había externado sus deseos de abandonar la emisión, tal y como lo hizo Thalí García, con el fin de reencontrarse con suspareja e hijos en la finca que tiene en su país natal.

“Cuando entré yo no pensé que me fuera a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, con un órgano fuerte que es mi familia, llevó 22 años con ellos. Mi vida es muy austera, yo soy una persona sencilla. Tengo una varilla en mi casa, en la cocina con ollas, pero soy multimillonario porque yo abro la puerta de mi casa y veo una montaña enfrente, que no es mía, es de algún hacendado, pero la tengo enfrente y digo: ‘Esta es mi vida’. Tengo gallinas, una vaca, mi mujer, mis hijos, tengo una casa muy sencilla y es como si me hubieran arrancado el corazón”, se sinceró Gregorio a su salida de la emisión.

Primeras palabras de Gregorio después de abandonar la casa#LCDLF4 pic.twitter.com/SkgPTNOoge — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 22, 2024

La casa a la que Gregorio hace referencia es la finca que posee en la localidad de Santander, en Colombia. Es un sitio simplemente mágico y muy acogedor, a pesar de no gozar de los grandes lujos como otras estrellas de su calibre.

“Lo que son las cosas de la vida. A veces algunas personas quieren una camioneta, una gran finca, y esta en una casa sencillita. La vida es más bonita así con todo a la mano”, declaró el actor en su momento muy orgulloso de la vida que ha construido con el sudor de su frente.

Ahí cuenta con sembradíos de tomate, aguacate, naranjas, mandarinas, zapotes, guanábanas y banano, así como con varios corrales y establos para sus aves de corral y su ganado.

“Y esas cosas son de tener una vida tranquila, austera, sin tanto lujo, que uno pueda caminar en la vida y nunca levitar, en nombre de Dios que eso nunca pase. Ahora recojo mis huevitos, me preparo mi desayuno, me siento con Centavito (su perro) a hablar un rato y aquí vivimos nosotros hace veintipico de años”, contó en su momento orgulloso de la vida que decidió adoptar sin lujos, pero rodeado del amor de su familia y con los pies muy bien puestos en la tierra.





Gregorio tiene en total cinco hijos, Diego Fernando, Emiliano, Julián, Luna y Valentino. En la actualidad está casado con Érika Rodríguez, con quien tuvo a dos de sus hijos y quien ha sido su cómplice y mejor compañera en los últimos 21 años de vida.

