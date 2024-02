Alfredo Adame explota y amenaza con quemar la casa de Lupillo Rivera cuando salga de ‘LCDLF’

El pleito entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame parece no tener fin, pues ninguno de los dos ha logrado dejar atrás la fuertísima discusión que tuvieron tras la salida de Mariana González de ‘La Casa de los Famosos 4’, la cual estuvo, incluso, cerca de llegar a los golpes.

Aunque ya pasaron algunos días del polémico altercado, la cosa sigue muy caliente entre ambos, tan caliente que incluso el presentador mexicano ya amenazó con quemar la casa del hermano de Jenni Rivera a su salida del reality show de Telemundo.

Lo anterior lo comentó durante una conversación que tuvo con algunos de sus aliados en el juego, quienes soltaron algunas risas tras su confesión en el 24/7.

“Donde me hubieran sacado pasado mañana estoy en Temécula, California, quemándole su casa al pen… de Lupillo”, dijo Adame molesto y todo quedó grabado en video.

Mientras el también actor amaga con terminar con el patrimonio del intérprete de ‘Despreciado’, este no perdona que Adame se haya metido con Doña Rosa y también tiene hambre de arreglar las cosas fuera, pues en la casa no están permitidos los golpes, pero una vez afuera pueden hacer con el otro lo que quieran.

“Las ofensas desde mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen, para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, comentó molesto el ex de Mayeli Alonso.

¿Cómo es la casa de Lupillo Rivera que Alfredo Adame amenaza con quemar?

La mansión, que estaría valuada en poco menos de $1.5 millones de dólares, ha sido el hogar de Lupillo desde el 2007.

La propiedad, que consta de 5 dormitorios y 5.5 baños, está construida en un lote de tres acres, por lo que cuenta con impresionantes áreas verdes.

Por medio de diversos videos y fotografías, el también ex de Belinda nos ha permitido conocer la casa que en la que ha visto crecer a sus hijos Areana, Abigail, Angélica, Ayana, Lupita Karisma y Rey.

Goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, gimnasio, estudio de grabación, garaje, cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

