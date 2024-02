Video: Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, estrena casa y presume cómo luce por dentro

La influencer mexicana Paola Suárez, quien es amiga de Wendy Guevara y hace unos meses quedó muy lesionada tras arrojarse de un balcón en medio de una pelea con su novio, decidió dejar la casa donde tuvo ese doloroso episodio para iniciar de nuevo, tal y como ella misma lo dio a conocer en unos videos que compartió con sus millones de seguidores.

En el material, que publicó en sus redes sociales, se aprecia a la integrante de ‘Las Perdidas’ muy emocionada y contenta por su nueva casa, la cual está construida a lo largo de dos pisos y goza de un balcón, lo que fue aprovechado por ella para burlarse de su tragedia.

“La casa tiene balcón, comadres, entonces prometo no aventarme del balcón, se los juro”, se le oye decir en uno de los videos que publicó.

Paola: La casa tiene balcón, prometo no aventarme del balcón se los juro 😭 pic.twitter.com/IcyBFSp3Qw — La Wendy (@LaWendyGuevara) February 21, 2024

En otro de los materiales, que es el más extenso, Paola dio un tour por cada una de las habitaciones, pues contará con el espacio más que suficiente para recibir a su mamá y a otros miembros de su familia.

“Ya está lista para habitar y lo más feliz que me hace es que le propuse a mi mamá que se viniera a vivir conmigo y a mi hermano el más chico. Es una casa con tres cuartos, cada cuarto tiene su baño privado y abajo un medio baño”, se le oye decir muy ilusionada con el nuevo comienzo que tendrá.

Mientras mostraba los acabados y los detalles de su nueva casa, Paola Suárez aprovechó para agradecerle a sus millones de seguidores, pues está consciente que sin ellos no hubiera podido cumplir este sueño o, por lo menos, no tan rápido.

“Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers: ‘Por ustedes tenemos lo que tenemos’”.

Además de las habitaciones ya mencionadas, su hogar, que está completamente nuevo y al que se accede por medio de huella digital, cuenta con vestíbulo, con una cocina muy amplia, con comedor, con sala, con cuarto de lavado, con garaje al aire libre, entre otras habitaciones.

Al exterior goza de un pequeño jardín, el cual sufrirá una drástica transformación, pues tiene planeado construir una piscina techada en el lugar.

