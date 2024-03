‘La Casa de los Famosos 4’: ¿Se está desmoronando el Team Tierra?

Desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos 4’, el Cuarto Tierra se convirtió en el favorito del público por su hermandad. Sin embargo, el equipo está enfrentando una de sus crisis más fuertes y los fans temen que el team se está fracturando.

El desacuerdo inició entre la exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez y el líder del equipo Lupillo Rivera. Gutiérrez comentó que está perdiendo la confianza en Rivera, Clovis y Rodrigo Romeh, ya que ellos le han dado “mucha confianza” a Cristina Porta.

Dicho comentario llegó hasta el intérprete de “Grandes Ligas” y él expresó estar “desconcertado” por lo que dijo la modelo.

Desde que Cristina Porta abandonó la alianza “Fuagua”, la unión entre el Cuarto Fuego y Cuarto Agua, ha encontrado refugio en los miembros de Tierra. Pero, algunos de ellos no están de acuerdo y no creen en las “buenas intenciones” de la española.

¡ALARMA! 🌎 Tierra se DERRUMBA ¿Ganarán sus EGOS? 🧨 (7PM/6C) pic.twitter.com/H6VykjbD34 — Telemundo Realities (@TLMDRealities) March 6, 2024

Ariadna Gutiérrez dice que Lupillo no quiso hablar con ella

En una conversación con Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez contó que ella quiso hablar con Lupillo para aclarar la situación y él no estuvo dispuesto a ceder.

“Yo soy una mujer de 30 años. Yo vine a decirle las cosas y para preguntarle qué dijeron afuera. Entonces, quiere coger a Clovis y al otro y ponerlos en contra mía”, expresó.

Entonces Ariadna sí quiso hablar con Lupillo sobre lo que gritaron y él no?😭 #LCDLF4 pic.twitter.com/0yqGa1Vnrq — nacho con O (@Michelsonfancl) March 6, 2024

Gutiérrez añadió que si él (Lupillo Rivera) quiere que ella se vaya es una decisión del público. “Si él quiere tener esa actitud de bebé, ese no es problema mío. Yo he hablado con él lo más respetuoso, siempre de frente y siempre lo he tratado con el respeto que se merece”.

La modelo colombiana alegó que ella solo dijo lo que sentía e insinúo que no le pareció justa la actitud del cantante.

En horas de la tarde, afuera del programa se escucharon unas voces, conocidos como “carritos”, y expresaron “Pelón habla con Ariadna”.

El público teme que Tierra se desintegre

La popularidad del equipo Tierra se ve reflejada en las votaciones del público en las eliminaciones. En ninguna gala han sido eliminados, al contrario, todas sus estrategias han resultado.

Por esta razón, el público teme que el equipo se fracture y que cada uno decida jugar de forma individual.

La Jose, influencer y mejor amigo de La Divaza, escribió en su cuenta de X: “Es mentira que te pueden agradar los 5 de tierra por igual, siempre habrán tus favoritos pero no por eso hay que desunirlos, las peleas son cosas pasajeras y al final ellos se unen otra vez y nosotros aquí afuera haciendo corajes. Dejemos que se peleen y se contenten. #LCDLF4”

Incluso, la actriz Thalí García también se unió a la conversación y añadió: “No permitamos que se desintegre!!! TIERRA ES EL ALMA DE ESA CASA

@LaJefaTLMD ♥️♥️ #LCDF4”

Por otro lado, los fanáticos creen que todo se debe a un error de comunicación que Rodrigo Romeh y Maripily Rivera no están ayudando a mejorar la situación en el equipo Tierra.

Otro factor en la disputa es Cristina Porta, ella está cada vez más cercana a Tierra y más alejada de Fuego. Asegura “ser independiente”, pero, de acuerdo a los televidentes, su objetivo es desmoronar al equipo “más popular” de la mansión de La Casa de los Famosos.

De hecho, La Divaza le dijo al público que todo el problema inició con Cristina y alegó que espera que “salga pronto”.

Seguir leyendo: