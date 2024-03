Carin León hizo un polémico comentario en pleno concierto que le costó las críticas del público

Carin León llegó al Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora para ofrecer un concierto que dejó a sus fanáticos con la boca abierta gracias a su talento y pasión al momento de cantar. Sin embargo, hubo un momento durante la noche que se robó la atención de los internautas y que lo volvió el blanco de las críticas.

El evento que incluyó a más de 16,000 personas hizo que el famoso expresara su cariño a esta ciudad y le regalara uno que otro piropo por la conexión que tiene con ella. Eso sí, los comentarios polémicos tampoco faltaron durante la velada, siendo uno de ellos el que terminó por viralizarse en redes, tal y como él lo predijo.

“Con esta rola se me antoja echarme un perico. Como buen Hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, dijo el intérprete de regional mexicano antes continuar con su show.

Las redes sociales como Instagram y X no tardaron en acumular diversas opiniones divididas por parte de los internautas. Y es que mientras unos consideraron sus palabras divertidas, otros reprobaron que el artista asegurara que esta actividad era propia de todos los habitantes de Hermosillo.

“Pues soy hermosillense y las drogas nunca han sido mi gusto, respeto a quien lo hace. Pero ver esto me hace pensar en todos esos cantantes que tienen fama y luego se esfuma por los excesos. Ojalá que deje los excesos y que sigan sus éxitos”, expresó una usuaria en X. Otro internauta replicó diciendo: “¡Qué lástima! Debe ser un ejemplo para los jóvenes”.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que se originó por su comentario, el cantante Carín León ha optado por mantenerse con bajo perfil y hacer caso omiso a las críticas a las que ha estado sujeto.

