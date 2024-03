Lupillo Rivera le declara su amor a Ariadna Gutiérrez dentro de “La Casa de los Famosos”

Tremenda sorpresa se llevó el público de “La Casa de los Famosos” luego de que Lupillo Rivera pusiera las cartas sobre la mesa y le declarara su amor a Ariadna Gutiérrez de forma directa y sin miramientos.

Fue durante una charla dentro de la suite que el denominado “Toro del Corrido” y la reina de belleza se sinceraron sobre temas del amor. El mexicano habría aprovechado el momento para expresar sus intenciones de forma clara y sin interrupciones.

“¿Por qué te pones nervioso?”, cuestionó ella una vez entrada la plática. “Porque me gustas mucho y cada vez me gustas más”, confesó el famoso sin miramiento alguno.

“A lo mejor yo me estoy apresurando, o lo mejor me estoy enredando de más y prefiero que me lo digas y ya, llevármela más suave yo. Entiendo de cualquier manera“, continuó Lupillo Rivera.

Por su parte, la representante de Colombia prefirió dejar las cosas claras al cantante y no dar pie a confusiones dentro de la casa. Argumentó que para ella no sería posible darle una oportunidad al amor o “dar paso a más” en un ambiente donde hay muchas miradas sobre ella.

“Es una situación muy delicada. Yo sé que afuera no tengo nada, pero tampoco me siento completamente cómoda en hacer algo aquí, por la forma como soy, como me crié, no sería capaz”, expresó con respecto a la idea de iniciar un romance. “Afuera esto sería mucho más fácil”.

Asimismo, le pidió que la convivencia que llevan hasta el momento no cambie: “No quiero que esperes de mí ese acercamiento físico. Eso no podría jamás”, añadió. A lo que Lupillo respondió contundente: “No estoy esperando eso, no estoy buscando eso, no lo tomes a mal”.

Seguir leyendo:

• Lupillo Rivera se queda con el poder de la salvación en ‘La Casa de los Famosos 4’, ¿a quién podría salvar?

• Maripily Rivera le mostró a Lupillo Rivera qué había debajo de su bata en La Casa de Los Famosos 4

• Mayeli Alonso le muestra su apoyo a Lupillo Rivera al proclamarse “Team Tierra” en La Casa de los Famosos