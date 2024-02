Mayeli Alonso le muestra su apoyo a Lupillo Rivera al proclamarse “Team Tierra” en La Casa de los Famosos

Fiel a su personalidad directa y sin miedo al qué dirán, la socialité Mayeli Alonso dio respuesta a los cuestionamientos sobre su opinión con respecto a la participación de su ex marido, el cantante Lupillo Rivera, dentro de La Casa de los Famosos. Allí, la también empresaria dejó claro que se mantiene firme apoyando al papá de sus hijos tras proclamarse “team tierra”. ¡Aquí de contamos los detalles!

Fue durante una transmisión en vivo emitida desde su perfil oficial en Instagram que la ex integrante de “Rica, Famosa, Latina” no tuvo más remedio que compartir su postura ante la polémica participación de su ex esposo en el reality de Telemundo.

Con un breve, pero contundente mensaje, Alonso aseguró que: “Sí chicas somos team tierra”, cuarto en el que permanece el denominado “Toro del Corrido”.

Sin revelar más detalles, Mayeli Alonso continuó promocionando su línea de maquillaje mientras los internautas le preguntaban sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto el hermano de Jennifer Rivera, tema que en ocasiones anteriores había abordado.

No obstante, la mexicana prefirió no dar paso a las especulaciones y puso un alto a las preguntas argumentando que su apoyo al famoso es debido a que se trata del padre de sus hijos. Eso sí, este hecho no cambia su perspectiva de mantenerse alejada de los dimes y diretes que se podrían generar de opinar con respecto a lo que ocurre dentro de la casa.

“Miren chicas, la verdad, no veo La casa de los famosos (…) No lo he visto”, dijo la también influencer Mayeli Alonso para zanjar el tema que tuvo como protagonista a su ex pareja.

Lupillo Rivera y Mayeli Alonso anunciaron su separación en 2019, esto luego de 13 años de matrimonio y dos hijos en común, Lupita y L’Rey Rivera. Si bien la pareja prefirió no dar a conocer los motivos de su divorcio, mucho se especuló sobre la “gota que derramó el vaso”, llegándose a alimentar rumores sobre una supuesta infidelidad y hasta una trío sexual que terminó mal.

