Hijo de Alfredo Adame responde si está dispuesto a una reconciliación con el actor

Luego de mucho tiempo fuera de las cámaras, el hijo de Alfredo Adame, Sebastián, habló con la prensa sobre los conflictos que mantiene con su con el conductor. Además dio respuesta a los cuestionamientos sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad a un acercamiento.

En un encuentro con la prensa durante su llegada a la ciudad de México, el joven dio gracias a la producción de “La Casa de los famosos” porque gracias a su estancia en el programa, el público pudo ver cómo es la convivencia con su padre, reiterando que “no es nada fácil”.

“Al final de cuentas vieron una versión muy reducida pero algo cierta de cómo es vivir con Alfredo Adame, entonces pues la verdad nadie lo había visto vivir en su casa y ya ahorita lo vieron como es, en una forma reducida“, declaró el joven.

Con respecto a una posible reconciliación con su padre, Sebastián Adame Banquells fue contundente al revelar que en un principio tenía toda la intención de reencontrarse con el también histrión para tratar de enmendar su relación padre e hijo, pero eso ha quedado atrás.

“Hay una o dos cosillas que la verdad sí lo hubiera perdonado, pero luego pasó una, que no les voy a decir ahora porque la verdad no quiero expresarlo en este momento, pero sí hay una cosa que jamás le voy a perdonar y para este momento sí me tiene muy enojado, porque aparte pues él no tiene interés de acercarse“, sentenció.

Al ser cuestionado sobre si ha buscado ayuda psicológica para sobrellevar el distanciamiento de su padre, argumentó que “por supuesto, ¿tú crees que está chido que papá en tele nacional te empiece a insultar? La verdad, sí tomé terapia para yo tratar de salir de la depresión que tuve hace 4 años cuando comencé a pelear con él“.

Seguir leyendo:

• Alfredo Adame aseguró que Maripily Rivera es un ejemplo para las mujeres en “La Casa de los Famosos”

• Alfredo Adame enciende la polémica al asegurar que a él no lo sacaron de ‘LCDLF’ , que él se salió

• Alfredo Adame da sus primeras declaraciones tras ser eliminado de “La Casa de los Famosos”