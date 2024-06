Gustavo Adolfo Infante explica la razón por la que Alfredo Adame fue encarcelado unas horas

Los problemas entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante comenzaron desde hace mucho tiempo, pero el actor tuvo que permanecer (previo arresto) el 14 de junio en el Centro De Sanciones Administrativas y de Integración Social (también conocido como “El Torito”) durante seis horas. Ahora, el periodista explicó todo.

Entrevistado para el programa de televisión “La Mesa Caliente”, Infante comentó que el arresto de Adame es producto de una denuncia que interpuso contra éste después de que lo ofendió durante una entrevista: “A este señor lo están deteniendo, es una orden de arresto, él dice que por seis horas, exactamente no sé por cuántas, pero es por seguir infringiendo la ley. Varias veces jueces le habían prohibido que hablara de mi mamá, que es una adulta mayor de 87 años de edad, y siguió hablando. Varias veces le dijeron: “Señor Adame, ya no puede usted hablar, y siguió burlándose varias veces. Lo arrestaron, y si continúa hablando de mi mamá, entonces seguirán aumentándole las horas de arresto”.

En consecuencia, Alfredo Adame no puede mencionar nombres debido al proceso legal, pero tras sus horas de arresto atendió a los periodistas que lo esperaban afuera de “El Torito” y dio su versión de los hechos: “Se la menté a este tipo y le dije sus verdades. Fue hace cuatro meses. En una entrevista simplemente me preguntaron, y ahí va de chillón al juzgado, y su abogado y el ministerio público pedían 36 horas de arresto, y la señora juez decidió que me daba seis horas de arresto por haber infringido una medida cautelar. La juez puso como medidas cautelares que no me le puedo acercar a esa persona ni a otra persona mujer, que no puedo hablar de ellos, que no puedo nada. A la persona ésta ni le tengo miedo, ni respeto, ni absolutamente nada”.

Alfredo dijo que tras la denuncia por daño moral de Gustavo Adolfo procedió a tramitar un amparo, pues lo están acusando también por violencia de género; él asegura que nunca dijo el nombre de una mujer cuando ofendió al periodista. “Se hizo un amparo, gané un amparo y ahorita se hizo una revisión. Si sale a mi favor, en uno o dos meses, bueno, las cosas se van a poner bastante duras para él y la otra persona, y si sale en mi contra pues no va a pasar absolutamente nada, más que siga con mis medidas cautelares. (El amparo es) contra la injusticia, porque fueron a decir puras mentiras, porque de entrada dice de una persona que yo nunca mencioné, ningún nombre de una persona mujer ni absolutamente nada”.

Luego de que el actor cumpliera sus horas de arresto, Gustavo Adolfo Infante declaró: “Yo no lo dije, yo no lo pude, lo decidió un juez de control, el cuate siguió hablando de mí y de mí mamá. A mí me vale, yo estoy bastante curtidito, bastante grandecito y el que se lleva se aguanta, pero se metió con mi mamá”. Adame dijo que durante su estancia en el Centro de Sanciones se la pasó muy bien y hasta escuchó una plática sobre adicciones: “Fue increíble. La gente súper educada. Todos los de adentro son mis fans”.

