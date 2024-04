Alfredo Adame asegura que procederá legalmente contra Lupillo Rivera tras amenazarlo de muerte 

Los enfrentamientos y dimes y diretes se mantienen a la orden del día en “La Casa de los Famosos” y el más reciente se dio cuando Lupillo Rivera explotó en contra de Romeh, Maripily y Ariadna, quien ya no se encuentra en el reality, amenazándolos con demandarlos por difamación. Tras estas declaraciones, el ex participante Alfredo Adame salió a asegurar que este también procederá legalmente por haber sido el blanco de amenazas de muerte por parte del cantante.

El ex conductor del programa “Hoy”, quien durante varias semanas ha fungido como panelista, aseguró que el también procederá legalmente contra el cantante luego de recordar la acalorada discusión que protagonizaron semanas atrás.

“Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente (…) apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pasé la venganza no batallen para buscar al culpable, para que sepan que fui yo”, dijo en ese entonces el denominado ‘Toro del Corrido’.

Al respecto, Alfredo Adame confirmó en plena gala de “La Casa de los Famosos” que está dispuesto a proceder legalmente contra Lupillo Rivera para evitar que este siga amedrentando a sus compañeros.

“A ver si puede después de que yo use mi herramienta jurídica por amenaza de muerte”, se le escucha decir al histrión frente a Manelyk González, Anette Cuburu y Horacio Villalobos.

Alfredo Adame y el resto de sus compañeros eliminados de la competencia fueron testigos del posicionamiento de esta semana, momento que el hermano de Jenni Rivera aprovechó para expresar su deseo de proceder legalmente contra quienes en un inicio fueron sus compañeros más queridos.

“Romeh no tengo nada que responderte, lo único que puedo decir es que después de La Casa de los Famosos, tu, la muchacha, la otra señora, vamos a estar en contacto muy seguido, porque las leyes de difamación son muy claras, gracias”, expresó.

