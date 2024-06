Resurge una entrevista en la que Alfredo Adame se refiere a Paco Stanley como “cretino” y “arrogante”

La serie “¿Quién Lo Mató?”, que trata acerca del asesinato de Paco Stanley, ha vuelto a generar interés en los pormenores de la vida del conductor mexicano. Ahora ha resurgido una entrevista que le hicieron hace tiempo al actor Alfredo Adame, quien dijo haberlo conocido, pero se refirió a él como una persona soberbia.

“Era un hombre que fue víctima de su propio éxito. De repente empezó a subir como la espuma, muy bien, todo perfecto, la gente lo amaba y todo, pero después cayó en vicios, cayó en malas prácticas, cayó en soberbia, (era) cretino, arrogante, y una cantidad de errores que un ser humano que está triunfando en la televisión y que está triunfando como persona pública no puede cometer. Entonces pues fue víctima de su propio éxito, y ése fue el resultado de una vida totalmente errada, totalmente inútil”.

Adame contó una anécdota que involucra a una chica que quería trabajar con Paco, y agregó que el conductor supuestamente intentó abusar de ella: “Yo le presenté (a Stanley) una amiga mía de Xalapa. (Ella) me habló y me dijo: ‘Mi hermana está muy guapa. Quiere entrar a la televisión. ¿La puedes ayudar? Le dije: ‘Con todo gusto’. Después conocí a la hermana. Impresionantemente bella, con un cuerpazo que ya quisiera todo mundo.

“Entonces la llevé con Paco Stanley, se la presenté, y al mes y medio le renunció. Se salió simplemente, y cuando me explicaron las razones fue porque desde el primer día que entró la acosó sexualmente, quiso abusar de ella y la intentó violar. El día que la intentó violar se le metió al camerino y todo, y al otro día (ella) ya no se presentó en el trabajo”.

➖ En dos minutos ALFREDO ADAME da más detalles de la muerte de #PacoStanley, que todas las series y documentales que han salido.



Te ahorras la suscripción a #AmazonPrime…es el único que se atreve a decir la verdad 🙊#QuienLoMató #AlfredoAdame #Lcdlf4 pic.twitter.com/ISr7rRbeh7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2024

Alfredo también comentó qué es lo que podría haber sido el motivo de la muerte de Paco Stanley: “De todos era bien sabido que estaba traficando drogas, que estaba moviendo cantidades de droga, y pues yo te podría decir, por los contactos que yo tenía en esa época con gente de la Federal de Seguridad, que en ese momento ya no estaban activos, sino que estaban en diferentes policías. Incluso en el video de cuando sale el asesinato uno de los que sale ahí era un comandante de la federal de seguridad amigo mío, y cuando yo les pregunté me dijeron: “Esto fue porque Paco Stanley tenía una deuda de más de 50 kilos de cocaína con un lord de la droga. Y con esa gente no te puedes meter a quererlos robar, a quererlos transar y a quererte pasar de listo, y pues eso fue lo que motivó este crimen.

El actor descartó que el asesinato de Paco se debiera a que mantuviera un romance con una mujer: “Decían que lo habían matado que porque andaba con la esposa de un general, que porque le había hecho el feo a una empresa de televisión, que por esto y que por esto. Nadie te manda matar por eso ¿me entiendes? En estas épocas ya nadie te manda matar por andar con la esposa de alguien. Te mandan matar porque les debes mucho dinero. En estas épocas ya sólo se mata por dinero”.

Alfredo Adame no ha hecho comentarios acerca de la entrevista que concedió, ya que actualmente se encuentra en Tailandia participando en un programa, del cual habló hace unos días: “Estoy 30 días en un reality show que es “Miserable”, donde te dan un dólar para comer diario, donde puedes dormir a la intemperie y todo, pero bueno, eso es lo que me gusta”.

