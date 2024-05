Paola Durante pide una compensación económica por el uso de su imagen en la serie sobre Paco Stanley

Paola Durante, quien trabajó como edecán en un programa conducido por Paco Stanley y quien estuvo presa durante más de un año durante las investigaciones por el asesinato del comediante mexicano, dio su opinión sobre los dos primeros capítulos de la serie “¿Quién Lo Mató?”, que se estrenaron la semana pasada en la plataforma Amazon Prime Video.

Entrevistada para el programa “Ventaneando” Durante informó que demandará a los productores de la serie, pues aparte de no pedirle su autorización para mostrar sus experiencias en el caso, tampoco acudieron con ella para entrevistarla y enriquecer el personaje que se muestra en la pantalla, interpretado por la cantante Belinda: “Sólo “repartan el pastel” y ya. Es lo único que pido. Para qué miento ¿no? Es también por el dinero, hay que aceptarlo. Las cosas como son.

“Ahora, ¿por qué demandar? No es por enojo, sino porque creo que es lo correcto. Estoy en todo mi derecho. Si hablan de mí, hablen bien o mal, yo creo que hubiera estado padre que me pidieran autorización, así como me lo pidieron para el documental y que me tomaron en cuenta, porque era mi historia. Me hubiera encantado que Belinda se acercara a mí y que me dijera: ‘Oye, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué pasó? O los de la serie: ‘Oye, ¿podemos hablar de ti? No vamos a hablar mal, sólo queremos contar tu historia, queremos saber de ti todo lo que viviste y no contarle a la gente cosas que no son’. Sólo es por eso que voy a demandar”.

En “¿Quién lo mató”? se muestran los distintos puntos de vista de las personas que trabajaron con Stanley antes del asesinato de éste, ocurrido el 7 de junio de 1999. El capítulo que se adentra en las supuestas experiencias de Paola aún no se estrena, pero ella está muy interesada en ver qué es lo que se mostrará: “No estoy enojada, al contrario, que hablen de mí, qué padre que Belinda, que esa belleza de mujer me represente, pero pues vamos a ver, estoy ansiosa por ver ese capítulo, sé que es de los últimos, justo termina el día que murió Paco Stanley“.

Durante, de 49 años, también comentó a “De Primera Mano” que quedó profundamente afectada con lo que ha visto hasta ahora en la serie, ya que implica recordar momentos muy difíciles que vivió. “La verdad no me imaginaba así la serie. Hay cosas que no sabía, hay cosas que yo no vi. Obviamente me removió ver a mis compañeros. Me removió mucho y fue como caer y decirme: ‘¿Estuve en la cárcel hace 25 años? ¿De verdad?’ O sea, yo era una niña, entonces como que yo no me daba cuenta de muchas cosas, y ha sido duro revivir todo eso. Muy, muy duro”.

En agosto de 1999 Paola fue señalada como sospechosa de participar en el homicidio de Stanley, y la arraigaron en un hotel de la Ciudad de México. Posteriormente, junto con Mario Bezares, Erasmo Pérez Garnica, Jorge García Escandón y José Luis Rosendo Martínez fue trasladada al reclusorio. El 25 de enero de 2001 quedó libre, al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en el asesinato. Ella también habló al respecto.

“Hace 25 años no era normal lo que pasó con Paco. Meter a unas personas a la cárcel para ver qué pasa, no…Creo que ahora ya ha cambiado todo. Antes eras culpable hasta demostrarte lo contrario, y ahorita ya creo que eres inocente hasta demostrarte lo contrario. Pasé casi un año y nueve meses en la cárcel, pero aparte de la cárcel fue lo que vino después. Ha sido una cárcel después”.

Por último, Paola Durante dio a conocer que el 29 de mayo estrenará su canal de YouTube, en el que revelará datos sobre el caso de Paco Stanley que causarán polémica: “Hay cosas que no he contado con respecto a lo que pasaron en estos primeros capítulos (de la serie). La gente no las sabe, porque nunca se han dicho. Quiero que la gente sepa realmente lo que pasó, realmente lo que nos hicieron, que fue una gran injusticia, y creo que nadie puede contarlo mejor que yo”.

