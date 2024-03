Belinda impacta al aparecer caracterizada como Paola Durante para la serie sobre Paco Stanley

Belinda ha vuelto a ser noticia, pero ahora en su faceta como actriz, pues se han dado a conocer imágenes que la muestran caracterizada como Paola Durante en la serie “¿Quién Lo Mató?”, acerca del asesinato del conductor y comediante Paco Stanley, ocurrido en 1999.

La revista Quién presenta en su más reciente número a los actores principales del proyecto: Roberto Duarte interpreta a Stanley, Javier Ramírez Gómez a Benito Castro, Luis Gerardo Méndez a Mario Bezares, Zuria Vega a Brenda Bezares y Diego Boneta a Jorge Gil. Sin embargo, es Belinda la que ha impactado con su caracterización, pues luce casi irreconocible.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante aparece en las imágenes usando una peluca rubia, y comentó a la publicación que se sintió muy bien con este nuevo reto en su carrera: “Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara; jamás pensé transformarme así para un proyecto, pero no cabe duda: me encantó”.

“¿Quién Lo Mató?” constará de seis episodios y se estrenará en la plataforma Amazon Prime Video en abril; las grabaciones comenzaron en la primavera de 2023. El proyecto fue dirigido por Humberto Hinojosa, quien trabajó en varios episodios de “Luis Miguel: La Serie”.

¿Cómo fue involucrada Paola Durante en el asesinato de Paco Stanley?

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999, luego de que acudiera a desayunar al restaurante El Charco De Las Ranas, al sur de Ciudad de México; lo acompañaban sus escoltas, Gil y Bezares. Repentinamente, un grupo de hombres rodeó la camioneta del conductor y le dispararon más de 20 veces, causando su muerte instantánea.

Jorge Gil resultó herido, pero Mario Bezares no se encontraba en la camioneta, ya que momentos antes acudió al baño del restaurante, pues argumentó que se sentía mal. En las investigaciones éste estuvo bajo arraigo junto con Paola Durante, quien trabajó con Stanley como edecán en uno de los programas de televisión que conducía. Ambos estuvieron en prisión junto con Erasmo Pérez y fueron señalados como los probables responsables del atentado. Finalmente, el 25 de enero de 2001 se ordenó su liberación, pues las pruebas presentadas en su contra no acreditaban su participación en el asesinato de Paco.

Sigue leyendo: