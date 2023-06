Paul Stanley se sincera sobre la herencia que recibió de su padre Paco Stanley en LCDF

El pasado 7 de junio se cumplieron más de 24 años del asesinato del famoso conductor mexicano, Paco Stanley. Ante esto, su hijo menor, Paul Stanley, decidió romper el silencio sobre la herencia que recibió de su padre tras su inesperada muerte.

Así lo dejó ver durante su estancia en La Casa de los Famosos México, donde el también conductor del programa “Hoy” se ha sincerado con sus compañeros para hablar sobre cómo vivió el asesinato de su papá e incluso reveló la herencia que recibió tras la tragedia.

En este reality fueron sus compañeros Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Bárbara Torres quienes lo cuestionaron sobre la relación que tuvo su papá, Paco Stanley con su mamá, Mónica Durruti.

Y al mismo tiempo fue De Nigris quien decidió preguntarle a Paul si había recibido algún tipo de herencia tras el asesinato de su papá en junio de 1999. El también empresario decidió romper el silencio para hablar al respecto.

“Tu papá era millonario. Yo no sé mucho la historia, lo único que supe fue que habían asesinado a tu papá, pero la historia no me la sé”, manifestó la actriz Bárbara Torres.

Ante esto, Paul intentó no ser tan claro al respecto: “Pues sí (me dejó algo de herencia), pero sí fue un desastre”.

Esta no fue la primera vez que Paul habló sobre dicha herencia, ya que en 2019 decidió abrir su corazón sobre el mismo tema en el show “Hoy”.

“Me tocan propiedades, pero con deudas, con muchas deudas porque el juicio duró seis años, entonces al dejar los departamentos prácticamente abandonados, pues mantenimiento, agua, luz, entonces, la verdad es que nosotros no teníamos lana” PAUL STANLEY

En esa misma charla, Paul confesó que su papá sí lo contempló en la repartición de sus bienes, pero lamentablemente durante todo el proceso pasaron 6 años y cuando tomó posesión tenía muchas deudas.

“Mi papá se casó con una señora que tenía mucha lana, mi jefe no tenía billete y tuvo a mi hermano Paco Stanley Solís, que murió en el 96, de un infarto, mi hermano mayor, trabajaba en producción con mi papá, sí era artista porque pintaba, él tenía un lado muy culto, muy artista y falleció” PAUL STANLEY

