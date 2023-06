Paul Stanley lanza desgarrador mensaje tras la muerte de su padre y arremete contra los que lucran con ello

La muerte del famoso comunicador mexicano Paco Stanley, fue uno de los fallecimientos que más conmocionó al mundo del espectáculo, pues su asesinato fue brutal y a plena luz del día en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México.

Fue hace 24 que el 7 de junio, Stanley dejó de existir y justo por eso, su famoso hijo, Paul Stanley lo recuerda hoy con mucha melancolía, en medio de un escándalo por el dichoso documental que hizo la empresa para la que trabaja, TelevisaUnivision, quienes sin su consentimiento decidieron revivir esos momentos y hablar de este asesinato que sufrió su famoso padre.

Por ello usó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a Don Paco, y de paso aprovechó para criticar todas las producciones que se están realizando en torno al homicidio del querido presentador.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí”

PAUL STANLEY