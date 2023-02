Diego Boneta rompe el silencio sobre la polémica bioserie de Paco Stanley | VIDEO

Todo está listo para la polémica bioserie del presentador mexicano, Paco Stanley. Pese a ello el actor tricolor, Diego Boneta, quien fue elegido para protagonizar este proyecto de Amazon Prime, no se ha salvado de la controversia. Por ello rompió el silencio a los dimes y diretes del hijo de Stanley, el conductor de “Hoy”, Paul Stanley.

Tras este escándalo, Boneta finalmente salió a dar la cara y por primera vez habló del proyecto y lo primero que hizo fue deslindarse de los problemas legales.

Pues se presume que dicha producción estaría a nada de enfrentarse con la justicia pues señaló que su único rol dentro de este proyecto es el de actor, además elogió el elenco y aseguró que el resultado será de alta calidad.

“La verdad es que no sé, en este proyecto no estoy produciendo, estoy nada más actuando, entonces solo me toca hacer mi labor de actor, estoy muy contento de trabajar con un gran elenco, trabajar con Amazon, estoy súper contento, es el mismo equipo que hizo “Luis Miguel: La Serie”

DIEGO BONETA