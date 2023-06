La Casa de los Famosos México: Paul Stanley sorprende al revelar por qué tiene que dormir conectado al oxígeno

Apenas comenzó “La Casa de los Famosos México” y ya se está dando de qué hablar y es que el conductor y actor Paul Stanley, uno de los integrantes del reality sorprendió al dormir conectado al oxígeno, por lo que sus compañeros lo cuestionaron la respecto y lo que les reveló fue sorprendente.

Entre los participantes del reality, se encuentran la actriz argentina Bárbara Torres y la influencer y cantante transgénero Wendy Guevara, del grupo “Las Perdidas”, quienes cuestionaron al conductor del programa “Hoy”, el motivo por el que tenía que dormir conectado al oxígeno.

Paul Stanley, de 37 años, les confesó que desde que tuvo COVID-19 ha tenido problemas para dormir y de oxigenación.

Les comentó que durante mucho tiempo la pasó muy mal, ya que no podía dormir bien, por lo que su descanso no era reparador, por el contrario se sentía cansado, ansioso, que no se podía concentrar, además de que siempre estaba de mal humor.

Le diagnosticaron apnea del sueño

Ante esa situación, Paul dijo que decidió ir al doctor, ya que después de un largo viaje comenzó a sentirse muy mal.

Tras una serie de estudios y análisis que le realizaron, el médico le diagnosticó apnea del sueño, una padecimiento sobre el trastorno del sueño que es potencialmente grave, ya que la respiración se detiene por unos momentos y luego se reanuda.

“Me detectaron esa ma&%$ y amanezco… con eso, (en la noche) se te corta la oxigenación, todo tu cuerpo no oxigena bien, piensas puras pen&%&*, duermes, te despiertas, duermes, te despiertas…”, confesó Stanley a sus compañeras del reality de Televisa, que comenzó el pasado 2 de junio.

Es por esa razón que el Stanley tiene que dormir con ayuda del tanque de oxígeno, lo que sorprendió a sus compañeros.

¿Quiénes viven en La Casa de los Famosos México?

Los demás integrantes de “La Casa de los Famosos México” son: Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Raquel Bigorra, Ferka Quiroz, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Jorge Losa y Marie Claire Harp.

Pero aún falta un integrante, de acuerdo a lo dicho por Galilea Montijo, conductora del reality de Televisa.

También te puede interesar: