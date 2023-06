Maripily Rivera eleva la temperatura al posar en topless y lencería de cuero con cadenas

La puertorriqueña Maripily Rivera está robando suspiros y elevando la temperatura de sus seguidores en Instagram donde publicó una fotografía donde posa con una atrevida y diminuta lencería de cuero con cadenas, que no deja nada a la imaginación.

Y es que la también actriz no tuvo reparo en posar y presumir sus pronunciadas curvas y enormes senos, que está incendiando las redes sociales, ya que la boricua deja muy poco a la imaginación.

Compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1.5 millones de seguidores, un par de fotos donde aparece sentada en un baúl de color negro, luciendo su lencería de cuero de color negro y cadena, que realmente deja muy poco a la imaginación.

Maripily deja poco a la imaginación

Su atrevido outfit está compuesto por un sostén que realmente no le cubre sus senos, sino que solamente una cadenas rodean sus pechos y está sujeto con tirantes de cuero negro.

Sus pezones están cubiertos con una cita que forma una X. Luce un aplanado y marcado abdomen, ya que Maripily es muy disciplinada con sus rutinas de ejercicio para lucir su cuerpo curvilíneo, destacando también su piernas bien torneadas.

Botas y máscara

El outfit lo complementan unas botas largas con tacones de color negro y una máscara de cuero y cadenas.

A Maripily le encanta posar sexy y atrevida a cada momento, y asegura sentirse orgullosa de ella misma, a pesar de todo.

“¡Así soy yo! Orgullosa de ser quien soy, me caigo, me levanto, me equivoco, aprendo, me hieren y sigo viva, no soy perfecta, pero me amo tal como soy!”, precisa el mensaje de Maripily.

En otra foto que compartió aparece con la misma lencería de látex de color negro, pero está recostada en un sillón, donde se ve su atrevida tanga, que está unida en la parte central con cadenas.

Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes halagadores a la puertorriqueña.

Mensajes de sus seguidores

“Que bella, mami hermosa, como siempre una leona, muy sexy”, son algunos mensajes que recibió la actriz.

“Mi dama hermosa es su libertad y usted hace lo qué quiere no escuche ni lea opiniones de las personas envidiosas Usted hace qué mi ❤️se aceleré a 1000 km/h”, destacó otro de sus seguidores en la red social.

