Yuliett Torres pasea por la calle con vestido transparente que deja ver su tanga hilo dental negra

La influencer mexicana Yuliett Torres es una de las famosas más activas en Instagram donde comparte imágenes desborando sensualidad, como el video que publicó recientemente donde modela un vestido color nude transparente, que deja ver su tanga hilo dental de color negro.

Yuliett Torres es considerada la Kim Kardashian mexicana, por sus pronunciadas curvas, lo cual le gusta presumir con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.

“¿Por las noches tú qué haces?”, pregunta a sus seguidores la influencer mexicana junto al video donde aparece caminando sobre la acera presumiendo su vestido transparente.

Deja ver su tanga hilo dental de color negro

En las imágenes se ve a Yulitte caminar muy sensual y provocativa, ya que ante las transparencia de su vestido, se nota su tanga hilo dental negro.

Se ve que la influencer tampoco usa sostén, lo que sin duda deja sin respiración a más de uno de sus seguidores.

Su larga cabellera negra cae sobre sus hombros y espalda. Sus zapatillas son de color negro.

Yuliett Torres alborota Instagram

Sus seguidores no tardaron en mandarles mensajes aplaudiendo su vestido y su sensualidad.

“Bellísima. Después necesito salir a caminar para toparme una gran sorpresa así“, comentó un usuario.

“Preciosa muy elegante lindo cuerpo . Hermosísima. Buenas noches hermosa, yo salgo a cenar o a distraerme un rato. Eres tan hermosa, son otros de los mensajes que recibió Yuliett Torres.

A sus 26 años, Torres no tiene reparo en mostrarse cada vez más sensual y atrevida, lo que seguramente sus seguidores lo agradecen con sus likes en sus imágenes.

En otras fotos que compartió recientemente, la influencer luce un top y una falda de látex de color verde que resalta sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Yuliett Torres (@yuliett.torres)

El top tiene un escote con cadenas, mientras la minifalda está descubierta de los costados y está unida por una serie de cadenas.

