Aleida Núñez presume pronunciado escote que enciende Instagram

La actriz y cantante mexicana Aleida Núñez compartió recientemente una fotografía en su cuenta de Instagram donde luce un pronunciado escote que dejó sin respiración a más de uno.

Y es que Aleida, quiere demostrar que a sus 42 años luce un voluptuoso cuerpo, que ha logrado a través de sus intensas rutinas de ejercicio y sus estrictas dietas.

“Depende de la calidad de tus pensamientos tu calidad de vida, cada día podemos lograr nuestra mejor versión”, escribió la famosa en su cuenta de Instagram junto a las imágenes donde luce sexy mientras se toma unos momentos para relajarse.

Aleida Núñez luce relajada y sexy

Aleida compartió recientemente un par de imágenes donde se le ve relajada, pero sin dejar de ser sexy, como tiene acostumbrados a sus 4 millones de seguidores.

En la primera imagen, la guapa mexicana aparece sentada en una mecedora. Viste una falda y un top con un pronunciado escote que resalta su voluptuosidades que destacan a pesar de que trae puesta una chamarra color miel.

La artista tiene los ojos cerrados, mientras disfruta de la tranquilidad del lugar, que está rodeado de árboles y montañas, aunque no reveló la ubicación.

Escote que deja poco a la imaginación

En otra de las fotografías, la actriz de telenovelas muestra en todo su esplendor el atrevido escote que llega a la altura de los pezones, dejando muy poco a la imaginación.

Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes halagadores por su bien torneado cuerpo.

“Estas bellísima. Tan linda cariño mío. Aleida te amo. Hermosa princesa“, son algunos de los mensajes que ha recibido la cantante mexicana.

A Aleida Núñez le encanta compartir imágenes atrevidas y sexys en su cuenta de Instagram para el deleite de sus millones de seguidores.

En otra de las imágenes que compartió en la red social luce un traje de baño que ha levantado pasiones entre los caballeros. Pero no solo le gusta mostrar su cuerpo, a la mexicana también le gusta compartir su gusto por lo espiritual. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

