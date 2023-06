Muere Jacky Oh, influencer y famosa estrella del programa “Wild ‘N Out”, tenía 32 años

Jacky Oh, influencer y exestrella del programa de MTV “Wild ‘N Out”, murió a los 32 años en la ciudad de Miami, era pareja del actor y músico DC Young Fly con quien tenía 3 hijos.

La información fue difundida y confirmada por TMZ, sitio especializado en celebridades, que cita fuentes cercanas a la estrella de televisión.

El fallecimiento de Jacklyn Smith, verdadero nombre de la influencer, se registró el pasado miércoles 31 de mayo, cuando se encontraba en la ciudad de Miami. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Jacky Oh anunció que se realizaba un cambio de imagen

El sitio antes citado destaca que Jacky Oh borró un post en el que informaba que estaba en Miami para realizar “un cambio de imagen de mamá”.

La exestrella de Wild ‘N Out y DC Young Fly tuvieron tres hijos: Nova, Nala y Prince, de apenas 10 meses. La pareja se conoció durante el famoso show de MTV.

El cantante se enteró de la muerte de Jacky Oh cuando se encontraba en Atlanta, grabando nuevos episodios de Wild ‘N Out.

Lamentan muerte de Jacky Oh

La lamentable noticia fue confirmada en las redes sociales de Wild ‘N Out, donde envía condolencias a la familia de la influencer y estrella de televisión.

“Estamos profundamente tristes por la muerte de Jacklyn Smith, conocida por el mundo como Jacky Oh, talentoso miembro de Wild ‘N Out, cuyo impacto siempre será atesorado y echado de menos… Jacky Oh fue una amiga cariñosa y querida colega del elenco durante cinco temporadas”, destaca el mensaje en las redes sociales del programa de MTV.

Pero no solo le dedicó elogios en el aspecto profesional, sino también en el personal, especialmente en su faceta de madre.

“Y lo más importante, era una tremenda madre de sus tres preciosos hijos. El grupo BET Media extiende sus condolencias a toda la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que amaron y se preocuparon por Jacky Oh en estos difíciles momentos”, finaliza el texto.

