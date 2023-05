La entrega de los MTV Europe Music Awards 2023 se llevará a cabo en París, Francia

Cada año la entrega de los MTV Europe Music Awards (EMAs) se lleva a cabo con una superproducción, y en 2023 la sede de la ceremonia será en París, Francia. La cuenta oficial de Ios premios en Instagram publicó un video informando la decisión. View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

A través de un comunicado Bruce Gillmer, presidente de música y talento de la compañía Paramount, comentó al respecto: “La entrega de los MTV EMA es una de las noches más importantes de la música a nivel mundial, y este año continuaremos con su legado de ofrecer actuaciones icónicas y reconocer a las estrellas más brillantes de la música. París es una ciudad rica en cultura celebrada en todo el mundo por su increíble música, arte y moda, y en el espectáculo de este año uniremos talento masivo a nivel local y global para llegar a los fanáticos de todas partes, para una experiencia musical supercargada que sólo MTV puede proporcionar”.

Cabe mencionar que la última vez que la entrega de los EMAs se celebró en Francia fue en 1995; en los próximos meses se darán a conocer los artistas y los videoclips nominados este año, aunque ya se menciona que algunas de las grandes favoritas a competir por el premio serán Taylor Swift (por “Anti-hero”) y Miley Cyrus (por “Flowers”).

