Mario Bezares tomará acciones legales en contra de la serie sobre el asesinato de Paco Stanley

El 24 de mayo se estrenaron en la plataforma Amazon Prime Video los dos primeros episodios de la serie “¿Quién Lo Mató?”, que expone los hechos previos al asesinato de Paco Stanley, ocurrido en junio de 1999, así como el arresto de Mario Bezares (compañero del conductor en varios programas de televisión) y de Paola Durante. Ahora, el actor y comediante, junto con su esposa Brenda Bezares, dieron a conocer que emprenderán acciones legales contra los productores del proyecto, pues aparte de que no están de acuerdo con la difusión de la serie, no se les consultó en ningún momento para obtener su autorización de ser interpretados por Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega.

En su cuenta de Instagram, Brenda adjuntó el documento en cuestión, que reclama el uso no autorizado de su imagen y la de su esposo. Los representantes legales de la pareja se basan en el trailer de la serie, que muestra a Méndez y Vega “envueltos en una serie de actividades que no corresponden a la verdad histórica…por lo que, además de ser situaciones completamente falsas, atentan contra el derecho de los señores Bezares a la vida privada…Reiterar el evento constituye un daño moral en su imagen y la vida de su familia”.

La señora Bezares incluyó en su post de Instagram un mensaje exponiendo la postura de ella y su esposo en cuanto al estreno de “¿Quién Lo Mató?”: “Nos parece lamentable que Amazon Prime esté abriendo nuevamente un asunto donde se nos va a tratar de estigmatizar y de volver a generar una duda, al respecto de nosotros, aún y cuando esto ya fue perfectamente determinado por un juez, donde estableció que Mario jamás tuvo ningún tipo de participación que permitiera que esto pasara y mucho menos que hubiera tenido algún tipo de complicidad o encubrimiento respecto de persona alguna, que por el contrario este juez determinó, sin ningún tipo de duda, la inocencia de Mario Bezares“.

En entrevista para el programa “Ventaneando” Brenda dijo que ella y su marido tienen el derecho de dar su autorización para que se hable de ellos en una serie de ese tipo: “¿Cómo puedes hablar de unas personas que no conoces? Aquí hay un tema muy delicado en donde muchas personas salimos lastimadas…Nosotros no nos vamos a detener al tocar las puertas de todas las instancias que sean necesarias para que ya nos dejen en paz”. Mario agregó que, al momento de la entrevista, no habían sido contactados por personal de la productora: “Si no hay ninguna respuesta (al documento) sí se va a proceder legalmente”.

Hasta el momento, la plataforma Amazon Prime Video no ha hecho declaraciones acerca de las exigencias de Mario y Brenda Bezares. En cuanto a los miembros del elenco principal (Roberto Duarte, Diego Boneta, Belinda, Javier Ramírez, Méndez y Vega), se han mantenido al margen de la situación. El tercer episodio de “¿Quién Lo Mató?” estará disponible en esa plataforma el 30 de mayo.

