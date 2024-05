Mario Bezares critica a Diego Boneta por participar en la serie sobre Paco Stanley: “¿Cuál es tu hambre?”

La molestia de Mario Bezares por el uso de su imagen en la serie “¿Quién Lo Mató?” -que narra los hechos en torno al asesinato de Paco Stanley– continúa, y en esta ocasión criticó la participación de Diego Boneta, quien obtuvo fama mundial por protagonizar la exitosa bioserie de Luis Miguel.

El conductor y comediante fue entrevistado por Inés Moreno, y remarcó que no hubo ningún tipo de acercamiento de los actores con él previo a las grabaciones de la serie. “No me conocen…nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie…cero contacto”.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Bezares cuando fungía como “patiño” de Stanley en varios programas de televisión, pero Mario no criticó a ese actor, sino a Boneta: “Imagínate, de haber interpretado a Luis Miguel en una serie exitosa ¿ahora interpreta a Jorge Gil? ¿Cuál es tu hambre, papá? Pérame…qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana? ¿Sientes la diferencia? Wow, entonces sí están tratando de lucrar con el dolor de una persona, de una familia, de varias familias. Wow, qué amargo par, ¿no?”

Jorge Gil (actualmente retirado del medio del espectáculo) fue colaborador de Paco Stanley y resultó herido en el ataque contra éste afuera del restaurante “El Charco de Las Ranas”, el 7 de junio de 1999. El ex periodista lanzó en octubre de 2000 el libro Mi Verdad, que incluía una cronología de los hechos. Por esas fechas Mario todavía era inculpado por el asesinato, pero salió de prisión el 25 de enero de 2001, al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en el crimen.

Las declaraciones de Mario, su esposa Brenda Bezares y Paola Durante también han generado expectativa por el contenido expuesto en “¿Quién Lo Mató?”; los siguientes episodios se estrenarán el 31 de mayo en la plataforma Amazon Prime Video, y tratarán acerca de Benito Castro y Brenda, interpretados por Javier Ramírez y Zuria Vega.

