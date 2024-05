Alfredo Adame aparece con el rostro inflamado, tras someterse a una cirugía estética

El año pasado Alfredo Adame terminó en el hospital luego de una brutal golpiza que le dieron en la calle, y ahora volvió a mostrar su rostro hinchado, pero debido a unos arreglos estéticos que le hicieron en el rostro, entre éstos un perfilamiento mandibular.

El actor mexicano compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece tras los efectos de la cirugía y a punto de emprender un viaje, pues participará en un programa de televisión: “Yo me voy ahorita a Tailandia, vía Amsterdam. Voy a Bangkok, y de ahí a otra ciudad. Estoy 30 días en un reality show que es “Miserable”, donde te dan un dólar para comer diario, donde puedes dormir a la intemperie y todo, pero bueno, eso es lo que me gusta. Gracias amigos, les mando mi cariño y mi afecto”.

Desde hace ya varios años Alfredo se ha convertido en todo un experto en ese tipo de programas; el más reciente fue “La Casa De Los Famosos 2024”, en el que tuvo enfrentamientos con Lupillo Rivera. Ahora prometió que a su regreso de Tailandia formará parte del reality “Los 50” de Telemundo, y posteriormente de “La Casa De Los Famosos All Stars”, que ya es esperado por el público.

El mes pasado se dio a conocer que Alejandro Adame -uno de los tres hijos del actor con Mary Paz Banquells– está preparando su boda. Pero al enterarse de esto Alfredo dijo no estar interesado en asistir al evento, además de que insiste en que no hay relación con los jóvenes, pues ya no los considera sus hijos : “Lo escuché, y me dijeron de que se va a casar uno de ellos y todo el rollo. Yo lo dije muy claro: no son mis hijos, yo no tengo nada que ver con ellos, y desde ese día yo los desconocí como hijos y los desheredé. Nada de que “la sangre es familia” y de que “la sangre llama” ni nada. Simplemente yo no volví a hablar de ellos, no los quiero volver a ver en mi vida, y dice él que pues no me van a invitar a la boda. Pues bueno, me ahorran el trabajo de tirar la invitación a la basura…Yo decidí desapegarme porque me estaban haciendo daño. Me estaban robando, me estaban insultando, deshonrando, ofendiendo, mintiendo, engañando”.

Hace algunos días Mary Paz Banquells acudió a un evento acompañada de sus hijos Sebastián, Diego y Alejandro. A este último le preguntaron si invitaría a su padre a su boda, pero muy tranquilo respondió: “Sin comentario en esa parte. La verdad tenemos que planear mucho, entonces no creo que él llegue”.

