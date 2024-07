Alfredo Adame da su opinión sobre el comportamiento de Eduardo Yáñez con una periodista

Alfredo Adame fue cuestionado acerca del incidente en el que se vio involucrado Eduardo Yáñez hace algunos días, cuando se llevó el teléfono celular de la periodista Patricia Cuevas luego de que ésta lo incomodara con algunas preguntas. El actor dijo que tanto él como Yáñez son parecidos en cuanto a su carácter fuerte, pero que lo más adecuado es tomar las cosas con humor.

Adame, quien ha reaccionado de forma violenta en varios eventos públicos, comentó: “Sí me enteré, ya escuché todo el chisme, que un celular, que Paty Cuevas, que el selfie stick, la verdad es que yo ni he visto el video. Eduardo Yáñez pues es igual que yo, de mecha corta, yo creo que no debería de suceder eso, si es que lo hizo”.

Alfredo agregó que las preguntas de algunos reporteros están hechas para provocar, cuando se podrían hacer otras de distintos temas: “Tomarse la vida con humor es un privilegio de la inteligencia. Yo por eso todo me lo tomo a chiste. A Eduardo pues lo sulfuraron, lo que pasa es que a lo mejor ella no tuvo la prudencia de medir sus preguntas. La palabra es como la bala: una vez que sale del cañón ya no tiene regreso. ¿Qué le interesa a ella si Eduardo es cristiano o no es cristiano? Qué insistencia y qué guerra. Entonces pues lo desesperó, y de por sí Lalo tiene el carácter fuerte; yo creo que hizo mal”.

El actor de 66 años también contó que en una ocasión estuvo a punto de golpear a un reportero. “La única vez que me ha sulfurado alguien fue un tipo que se llamaba creo que Alberto Hernández, uno que se sentía guapo. Casi le pongo una cachetada; fue afuera del Reclusorio Oriente, cuando estaba yo en un asunto con Hacienda. No es que yo sea grosero, es que simplemente he sido responsivo. Acuérdate que Lalo ya le soltó una cachetada a un periodista imprudente en Miami”.

El 29 de junio Alfredo Adame estuvo presente en la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, y ahí mostró su apoyo a la comunidad gay. Dijo que sólo una vez ha tenido problemas con alguien que acudió a dicho evento. “El año pasado un estúpido que se llama Polo Morín me quiso armar un numerito y pues no le salió, es un idiota”. Sobre su hijo Sebastián, el actor fue tajante al declarar: “Yo no tengo hijos hombres. Yo tengo una hija que se llama Vanessa Adame Castillo, nada más. No me interesa saber nada de ese tipo. No quiero volver a verlo en mi vida”.

Sigue leyendo: