Eduardo Yáñez protagoniza escándalo a causa del teléfono celular de una reportera

El lunes 24 de junio se llevó a cabo la entrega de los Premios Grandeza Hispana en el teatro Centenario Coyoacán. Pero antes de que el evento diera inicio, surgió un incidente entre el actor Eduardo Yáñez y la reportera Patricia Cuevas.

El periodista Ernesto Buitrón publicó varios videos que muestran cómo sucedieron los hechos. A su llegada a la alfombra roja Yáñez aparece discutiendo con alguien y sosteniendo algo en su mano. Después le dice a una periodista: “Ah, es que le quité su teléfono”. Los periodistas se lanzan contra un elemento de seguridad, mientras se escuchan voces que dicen: “Eso es robo” y “No agredan a la prensa”.

Más tarde, una integrante de la producción que llevaba un celular (al parecer el de Cuevas) salió a dialogar con los periodistas. Ella dijo que, por lo que le habían informado, hubo una “pregunta incómoda”, pero los reporteros no estuvieron de acuerdo. Minutos después llegó una patrulla y el oficial habló con Patricia; según la revista TVNotas, le dio la opción de acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia (hasta el momento no se sabe si lo hizo).

Luego de su participación en el evento (en el que se celebró el trabajo del productor Nicandro Díaz), Eduardo atendió a los representantes de la prensa y les dio su versión de los hechos: “Absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos, yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar con mi asistente. Nada me molestó en lo más mínimo…Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó”. Cuando una reportera le comentó que Cuevas podría denunciarlo, él respondió: “Ojalá, mucha suerte, que le vaya bien, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, está bien”.

No es la primera vez que Eduardo Yáñez se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En octubre de 2017 golpeó al reportero Paco Fuentes (quien trabajaba en el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”) durante un evento en Los Ángeles. Las acciones del actor tuvieron consecuencias, y además de pedir una disculpa pública a Fuentes, se dijo que llegó a un acuerdo con el periodista.

